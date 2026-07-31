Названы полезные русские альтернативы чизкейку

Более здоровой альтернативой чизкейку могут стать сырники или творожная запеканка, которые богаты белком. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Карпенко.

«Чизкейк в классическом исполнении – достаточно богатое углеводами и жирами блюдо, если хочется использовать более «здоровую» альтернативу из русской кухни, я бы обратил внимание на сырники и творожную запеканку. Благодаря высокому содержанию белка, они дают долгое чувство сытости, но их калорийность зависит от количества сахара и жирности творога, используемых при приготовлении. Если снизить количество сахара и жирность творога, можно получить полезный десерт, который не навредит фигуре», – сказал Дмитрий Карпенко.

Он подчеркнул, что сметанник, считающийся прямой альтернативой чизкейку, на самом деле не сильно отличается от него по количеству жиров и углеводов в составе.

«Надо помнить, что людям с сахарным диабетом, метаболическими нарушениями и лактазной недостаточность стоит исключить эти десерты из своего рациона. При ожирении и избыточной массе тела даже «низкокалорийные» десерты не рекомендуются, так как это «пустые» калории. Если цель – снижение массы тела, то любые десерты должны быть строго дозированы и съедаться в первой половине дня», – отметил Дмитрий Карпенко.

Ранее СМИ сообщали, что в РФ появилась инициатива переименовать чизкейк в «буденновец», а чтобы блюдо соответствовало новому названию, предлагается делать специальный бугорок из клубники – так отрезанный кусок будет напоминать бойца Конной армии.