В чем опасность арбузов с трещинами

Через поврежденную корку арбуза бактериям и плесени легче проникать внутрь, что значительно повышает риск пищевого отравления и кишечной инфекции. Об этом предупредила нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Екатерина Тарасова.

— Если говорить о личной и профессиональной позиции, я бы категорически не рекомендовала покупать арбузы с трещинами, вмятинами или другими повреждениями, даже с очень заманчивой скидкой. Через любые нарушения целостности корки бактерии с грязной внешней поверхности арбуза (земля, руки, транспорт) беспрепятственно проникают внутрь, — объяснила эксперт.

По словам Тарасовой, мякоть ягоды содержит много влаги и сахара. Она становится идеальной средой для быстрого размножения вредоносных бактерий. Врач также подчеркнула, что отравление арбузом нередко может привести к госпитализации в инфекционное отделение, передает РИАМО.

Летом в кафе и ресторанах стоит выбирать блюда, которые готовят при клиенте. В жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным и может привести к отравлению. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, от каких блюд лучше отказаться при посещении кафе в летнюю жару.