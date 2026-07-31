Диетолог рассказал, чем манго опаснее кока-колы

Сушеный манго содержит 70–75 граммов сахара на 100 граммов продукта — это больше, чем в пакетике мармелада TV Mix Original (66 г на 100 г), и более чем в шесть раз выше концентрации сахара в Coca-Cola (10,6 г на 100 мл), рассказал диетолог Вили Яакола. Об этом сообщает издание Yle.

По словам специалиста, высокое содержание сахара — прямое следствие удаления воды из фрукта: при сушке сахара просто концентрируются.

«Организм не различает, взяли вы упаковку в отделе сладостей или в отделе фруктов. Быстрый углевод — это быстрый углевод, независимо от того, из конфет он или из сушеных фруктов», — объяснил Яакола.

Он добавил, что для организма практически нет разницы между природным и добавленным сахаром.

Из-за высокого содержания сахара сушеные фрукты воздействуют на зубы так же, как обычные сладости: бактерии полости рта используют содержащийся в них сахар точно так же, как сахар из конфет. Еще одна проблема — размер порции: поскольку после удаления воды фрукт становится намного меньше, его очень легко переесть.

Несмотря на высокое содержание сахара, Яакола считает сушеные фрукты в целом более удачным выбором, чем конфеты, но подчеркивает, что называть их «полезной едой» неверно. Он классифицирует сушеные фрукты ближе к сладостям, чем к свежим фруктам — как чуть более разумную альтернативу. В отличие от конфет, сушеный манго содержит соединения витамина A и клетчатку. При выборе между свежими и сушеными фруктами специалист рекомендует свежие — они лучше насыщают, поскольку организму требуется больше времени на их переваривание. При покупке сушеных фруктов он советует выбирать продукты без добавленного сахара.

Диетолог также предостерег от товаров, маркированных как «полезные сладости», — например, фиников с разными вкусами: они все равно содержат значительное количество калорий.