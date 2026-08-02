Какие продукты и напитки провоцируют проблемы с психикой

Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние не только на физическое здоровье, но и на психику. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков.

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— В первую очередь это фастфуд, который содержит вредные трансжиры. Они негативно влияют на обмен веществ и блокируют выработку естественного дофамина в головном мозге, что приводит к депрессии и апатии, — сообщил специалист.

Также вредны быстрые углеводы — это сахар, любые конфеты, сладости, сладкая газировка, перечислил врач.

— Чрезмерное употребление глюкозы вызывает нарушение обмена веществ, скачки сахара, что тоже может спровоцировать развитие депрессии, — предупредил Вилков.

Кроме того, для психического здоровья человека вреден кофеин, отметил психотерапевт.

— Это крепкий кофе и энергетики, которые влияют на симпатическую нервную систему, вызывая повышение тревожности, — подчеркнул собеседник «ВМ».

А еще для психики очень вреден алкоголь, добавил специалист.