Роспотребнадзор сообщил, когда стоит прививаться от гриппа

Сделать прививку от гриппа необходимо в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидподъема, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Прививаться нужно в сентябре-октябре, так как иммунитет формируется в течение двух-трех недель после вакцинации, и важно, чтобы он успел сформироваться до начала сезонного эпидподъема заболеваемости", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прививочная кампания против гриппа в РФ традиционно стартует в начале сентября. Тогда же начнутся поставки вакцин в регионы. При этом рекомендуется уже сейчас принять меры, чтобы снизить риск заражения в начале сезона.

"Укрепляйте иммунитет. Сбалансированное питание (больше овощей, фруктов, белка), регулярная физическая активность, полноценный сон (7-9 часов) и управление стрессом помогают организму эффективнее противостоять инфекциям. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки с мылом не менее 20 секунд - после улицы, общественного транспорта и перед едой. Если нет возможности помыть, используйте антисептик. Старайтесь не касаться грязными руками лица - глаз, носа, рта", - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства рекомендуют проветривать помещения, поддерживать умеренную влажность воздуха (сухой воздух раздражает слизистые, делая их более уязвимыми), следить за гигиеной гаджетов и поверхностей, минимизировать риски в общении, особенно избегать тесных контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания (кашель, насморк, температура). Также важно соблюдать респираторный этикет (при кашле или чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или сгибом локтя, использованную салфетку сразу выбрасывать и мыть руки), следить за общим состоянием и одеваться по погоде.