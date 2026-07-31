Эксперт рассказал, какая привычка зумеров страшнее алкоголя

Клинический психолог Сергей Волков сообщил о трансформации спектра зависимостей среди представителей поколения Z. По словам эксперта, на смену алкоголю и традиционным сигаретам пришли энергетические напитки и вейпы, которые молодежь употребляет в промышленных масштабах.

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Статистические данные фиксируют устойчивый тренд на отказ зумеров от спиртного и табака. Однако, как отметил в интервью изданию клинический психолог Сергей Волков, эта позитивная динамика имеет и обратную сторону. Освободившееся место в структуре потребления молодых людей заняли другие аддиктивные агенты, которые не менее серьезно влияют на здоровье.

По словам специалиста, уровень употребления вейпов и различных альтернативных форм никотинсодержащей продукции среди зумеров существенно выше, чем у представителей других поколений. При этом психолог в беседе с «Известиями» обратил особое внимание на то, что последствия для организма от использования «парилок» и их химического состава являются крайне тяжелыми. Речь идет не только о поражении легочной системы, но и о комплексном негативном воздействии на все органы и ткани.

Главной альтернативой алкогольным напиткам, по наблюдениям эксперта, стали энергетики. Ситуация осложняется тем, что официально эта продукция относится к безалкогольной, а значит, статистически не фигурирует в отчетах по зависимым агентам. Однако реальная картина вызывает серьезные опасения: молодежь поглощает эти напитки чуть ли не литрами, что создает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы и провоцирует формирование стойкой психологической зависимости.

Волков подчеркнул, что подобное массовое увлечение энергетиками способно приводить к катастрофическим последствиям для здоровья. Специалист призвал обратить внимание на эту проблему, поскольку она остается в тени официальной статистики, но по своей разрушительной силе для молодого организма не уступает традиционным видам зависимостей.

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