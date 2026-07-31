Невролог назвал самые частые триггеры мигрени

Россиянам с частыми мигренями посоветовали избегать нескольких вещей, которые запускают приступы, а также вести дневник головной боли, чтобы определить индивидуальные триггеры. Такие рекомендации дала врач-невролог Эльмира Зайнетдинова, ее цитирует ТАСС.

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«Очень важно понять, что запускает мигрень именно у вас. Чаще всего это недосып или слишком долгий сон, голод, нехватка воды, физические перегрузки, стресс, перемены погоды. Но бывают и другие провокаторы, такие как яркий свет, резкие запахи, громкие звуки, некоторые продукты», — перечислила специалист.

Зайнетдинова утверждает, что частоту и интенсивность приступов можно снизить, если придерживаться здорового образа жизни, прибегать к регулярным физнагрузкам и исключить индивидуальные факторы, провоцирующие приступы.

Ранее россиян предупредили об опасности домашних цветов, поскольку их сильный запах может спровоцировать мигрени, аллергическую реакцию и вазомоторный ринит.