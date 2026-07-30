Врач сравнила пользу бананов и яблок

Диетолог Лорен Манакер рассказала, какими свойствами обладают бананы и яблоки. Пользу этих двух фруктов она сравнила в колонке для издания Delish.

Манакер отметила, что бананы богаты устойчивым крахмалом и пребиотическими волокнами, которые питают кишечные бактерии.

«Небольшое замечание о спелости: по мере созревания бананов часть стойкого крахмала превращается в простые сахара. Вот почему у очень сладкого банана с пятнышками вкус больше напоминает карамель, в то время как у более твердого банана вкус крахмалистее», — отметила она и посоветовала выбирать слегка недозрелые бананы.

Специалистка добавила, что яблоки, в свою очередь, содержат много клетчатки, полезной для микробиома кишечника, особенно если есть яблоко с кожурой.

«Яблоки также содержат полифенолы — растительные соединения, которые не усваиваются полностью на ранних стадиях пищеварения. Некоторые из этих соединений попадают в толстую кишку, где кишечные микробы могут помочь преобразовать их в новые», — отметила она.

Манакер подчеркнула, что и бананы, и яблоки полезны для человека, поэтому лучше употреблять и те, и другие.

«Ваш кишечный микробиом процветает благодаря разнообразию, поэтому самый разумный шаг — не выбирать что-то одно. Хотите получить наилучший результат для кишечника в целом? Ешьте и то, и другое и не думайте слишком много», — заключила она.

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