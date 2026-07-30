В чем польза и вред ферментированных напитков

Разбираем свойства кваса, комбучи и других продуктов.

«Ферментированные напитки набирают популярность. Всё больше людей выбирают квас, комбучу, кисломолочные напитки, приготовленные с помощью полезных микроорганизмов, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. При этом традиция употребления таких продуктов насчитывает тысячи лет: задолго до появления холодильников ферментация была одним из основных способов сохранения пищи и напитков», — Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

Ферментированными называют продукты, которые получают в результате жизнедеятельности бактерий, дрожжей или других микроорганизмов. Они перерабатывают сахара и некоторые другие вещества, изменяя вкус, аромат, состав и свойства исходного продукта. Благодаря этому напитки приобретают характерную кислинку, насыщенный вкус и могут содержать полезные микроорганизмы или продукты их жизнедеятельности.

Исторически практически у каждого народа существовали собственные ферментированные напитки. На Руси традиционно готовили квас, на Кавказе — кисломолочные напитки, в странах Азии получили распространение комбуча и напитки на основе ферментированного риса, в Европе — различные виды кисломолочных продуктов. Сегодня многие из них вышли далеко за пределы своих регионов и стали частью мирового рынка здорового питания.

Процесс ферментации

Основой любого ферментированного напитка является процесс ферментации. Это естественная биохимическая реакция, во время которой микроорганизмы перерабатывают углеводы и другие питательные вещества. В зависимости от вида микроорганизмов могут образовываться молочная кислота, органические кислоты, углекислый газ, небольшое количество этанола и множество ароматических соединений.

В ферментации участвуют разные микроорганизмы. Наиболее известны молочнокислые бактерии, которые используются при производстве йогуртов, кефира и других кисломолочных продуктов. Дрожжи обеспечивают брожение при приготовлении кваса и некоторых других напитков. В комбуче одновременно работают дрожжи и уксуснокислые бактерии, образующие так называемую симбиотическую культуру.

Для успешной ферментации необходимы определённые условия: подходящая температура, достаточное количество питательных веществ, отсутствие загрязнения посторонними микроорганизмами и соблюдение времени выдержки. Именно поэтому домашнее приготовление требует аккуратности и соблюдения санитарных правил.

Типы ферментированных напитков

Одним из самых известных ферментированных напитков остаётся квас. Традиционный хлебный квас получают путём брожения хлебного сусла. Он содержит органические кислоты, витамины группы В и небольшое количество углекислого газа. При этом магазинные сладкие напитки с ароматом кваса не всегда являются продуктом естественного брожения, поэтому важно обращать внимание на состав.

Не менее популярна комбуча — напиток на основе сладкого чая, который ферментируется симбиотической культурой бактерий и дрожжей. Она отличается кисловатым вкусом и естественной газированностью. Интерес к комбуче значительно вырос благодаря исследованиям, посвящённым её антиоксидантным свойствам и возможному положительному влиянию на микробиоту кишечника. Однако большинство предполагаемых лечебных эффектов пока требуют дальнейшего изучения.

Говоря о ферментации, нельзя не упомянуть мисо и соевый соус. Хотя это не напитки, они являются классическими примерами ферментированных продуктов. При их производстве используются специальные плесневые грибы и бактерии, благодаря которым формируется характерный вкус умами. Эти продукты демонстрируют, насколько разнообразными могут быть результаты процессов ферментации.

Отдельную группу составляют йогуртовые и пробиотические напитки. Они производятся с использованием молочнокислых бактерий, а некоторые дополнительно содержат специально подобранные пробиотические штаммы. Такие продукты наиболее хорошо изучены с научной точки зрения и действительно могут оказывать благоприятное влияние на состояние кишечной микрофлоры при регулярном употреблении.

Практически в каждой стране есть собственные традиционные ферментированные напитки. В Средней Азии широко распространены кумыс и айран, на Кавказе — мацони, в странах Скандинавии существуют собственные кисломолочные продукты, а в Латинской Америке популярны напитки на основе ферментированной кукурузы и фруктов. Такое разнообразие связано не только с национальными традициями, но и с доступностью различных видов сырья.

Польза для здоровья

Главная причина интереса к ферментированным напиткам — их потенциальная польза для здоровья. Наиболее убедительные научные данные касаются пробиотиков — живых микроорганизмов, которые при употреблении в достаточном количестве способны приносить пользу организму. Некоторые ферментированные напитки действительно содержат такие бактерии.

Пробиотики могут способствовать поддержанию разнообразия кишечной микробиоты, участвовать в процессах пищеварения и уменьшать вероятность некоторых желудочно-кишечных расстройств. Однако важно понимать, что не каждый ферментированный напиток автоматически является источником пробиотиков. После пастеризации многие микроорганизмы погибают, хотя полезные продукты ферментации могут сохраняться.

Состояние кишечной микробиоты тесно связано с иммунной системой, поскольку значительная часть иммунных клеток находится именно в кишечнике. Поэтому поддержание разнообразия микрофлоры рассматривается как один из факторов нормальной работы иммунитета. При этом ферментированные напитки не являются средством профилактики или лечения инфекционных заболеваний и не заменяют полноценное питание.

Некоторые ферментированные продукты содержат антиоксиданты и биологически активные соединения, образующиеся в процессе брожения. Они способны участвовать в защите клеток от окислительного стресса. Однако их влияние зависит от конкретного продукта, технологии приготовления и состава исходного сырья.

Возможный вред

Несмотря на потенциальную пользу, существуют и ограничения. Домашние ферментированные напитки при нарушении технологии могут быть загрязнены нежелательными микроорганизмами. Кроме того, некоторые продукты содержат большое количество сахара, соли или органических кислот. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, выраженными нарушениями иммунитета и беременным перед регулярным употреблением таких напитков желательно проконсультироваться с врачом.

Приготовление ферментированных напитков дома становится всё более популярным. Для этого используют специальные закваски, чайный гриб, кефирные грибки или готовые культуры микроорганизмов. Главные правила — чистая посуда, качественная вода, соблюдение температуры и времени ферментации. Не стоит использовать повреждённые продукты или хранить напитки при комнатной температуре дольше рекомендованного срока. Большинство домашних ферментированных напитков после приготовления следует хранить в холодильнике. Это замедляет активность микроорганизмов и помогает сохранить вкус и качество продукта. При появлении неприятного запаха, плесени или необычного цвета напиток необходимо выбросить.

В последние годы рынок ферментированных продуктов активно развивается. Производители предлагают десятки вариантов комбучи, пробиотических напитков, натурального кваса и функциональных продуктов с добавлением полезных микроорганизмов. Рост популярности связан с повышенным интересом потребителей к здоровому образу жизни и профилактической медицине.

При выборе готовой продукции стоит внимательно изучать состав. Предпочтение лучше отдавать напиткам с минимальным количеством сахара, без искусственных красителей и ароматизаторов. Если производитель заявляет о наличии пробиотиков, желательно обращать внимание на указание конкретных штаммов микроорганизмов и условий хранения.

Ферментированные напитки могут стать полезным дополнением к разнообразному рациону, но не являются универсальным средством для укрепления здоровья. Наибольшую пользу они приносят как часть сбалансированного питания, включающего достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и источников белка.

Современные исследования продолжают изучать влияние ферментированных продуктов на микробиоту кишечника, иммунную систему и обмен веществ. Уже сегодня можно сказать, что при правильном выборе и умеренном употреблении многие из этих напитков способны разнообразить рацион и поддержать здоровье пищеварительной системы. Однако рассчитывать исключительно на их лечебный эффект не стоит: основой хорошего самочувствия по-прежнему остаются полноценное питание, физическая активность, качественный сон и своевременная медицинская помощь при необходимости.