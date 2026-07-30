Здоровый спорт без фанатизма: как не превратить фитнес во вред

Дарья Кожевникова в эфире НСН рассказала, как выстроить здоровые отношения со спортом.

Создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова сказала НСН что тренировки должны приносить радость, а не становиться поводом для самобичевания.

Навязчивая тяга к тренировкам часто возникает у людей, которые уже сталкивались с пагубными пристрастиями: алкоголем, наркотиками, азартными играми или курением, пояснила 360.ru кризисный психолог Ангелина Сурина. Иногда человек воспринимает спорт как «здоровую замену», но без проработки внутренней причины проблема просто принимает другую форм. Кожевникова рассказала, как выстроить здоровые отношения со спортом.

«Привязанность к спортзалу и его ежедневное посещение — привычка, которая значительно полезнее, чем, например, выпивать по выходным или каждую пятницу напиваться до такого состояния, что не помнишь, что было в субботу. Хорошо, когда есть зал, который помогает сменить эмоциональную привязанность к развлечениям. Главное, чтобы тренировки не превращались в изнурение: важно не постоянное стремление совершенствовать себя, а удовольствие от процесса. Если человеку нравится общаться, а развитие приносит радость — это хороший знак. При этом важно избегать фанатичной зацикленности на совершенствовании своей формы. Есть люди, которые недовольны собой и думают, что, пропустив тренировку, станут хуже остальных. Это сигнал к тому, что стоит поработать над самоуважением и самоценностью. Человек должен понимать: он прекрасен и без спортзала, а с ним — ещё прекраснее», — сказала собеседница НСН.

Она также дала практические рекомендации для тех, кто занимается спортом без профессиональных амбиций.

«Любителю важно чередовать виды тренировок. Силовые тренировки так же важны, как и кардио. Когда человек тренируется правильно, у него прибавляется сил и появляется ощущение прилива энергии. Если после 15–20 минут тренировки человек чувствует сильную усталость, это значит, что системы организма перегружены. Тренироваться каждый день — нормально, если занятия будут разноплановыми», — добавила эксперт.

Ранее глава Национального фитнес‑сообщества Елена Силина в эфире НСН поддержала идею поощрения здорового образа жизни, но предостерегла от чрезмерного фокуса на количественных показателях вроде числа шагов или спортивных результатов.