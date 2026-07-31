Эндокринолог развеяла мифы о меде, черном хлебе и алкоголе

При сахарном диабете не нужно полностью исключать углеводы из рациона, а продуктов, которые могут снижать уровень сахара в крови, не существует. Об этом в беседе с RT рассказала врач-эндокринолог Амбулаторно-поликлинического центра КДЦ РУДН Татьяна Большакова.

По её словам, многие пациенты с диабетом ошибочно считают, что им необходимо полностью отказаться от углеводов. Часто такого мнения придерживаются люди с сахарным диабетом 1-го типа, полагая, что это позволит им отказаться от инсулина.

«Углеводы — это основной источник энергии. Полностью исключать их нельзя, просто предпочтение нужно отдавать сложным углеводам», — отметила врач.

Специалист также развеяла миф о том, что некоторые продукты могут снижать уровень сахара в крови.

«Пациенты часто говорят о гречке или луковой шелухе. Конечно, это не так. Хотя некоторые продукты действительно могут медленнее повышать сахар благодаря клетчатке и низкому гликемическому индексу, они всё же не лечат диабет и не заменяют терапию», — рассказала Большакова.

Бытуют и другие распространённые мифы о диабетическом питании. Например, многие считают, что мёд можно употреблять без ограничений, а чёрный хлеб полезнее белого. Однако врач предупреждает, что это не так.

«На самом деле важнее не рожь или пшеница в составе хлеба, а то, из какой муки он изготовлен — рафинированной или цельнозерновой. Диабетикам лучше употреблять цельнозерновые продукты», — порекомендовала специалист.

Отдельно Большакова напомнила об опасности употребления алкоголя при диабете. По её словам, спиртные напитки не могут заменить инсулин или сахароснижающие препараты, а в некоторых случаях способны привести к тяжёлым состояниям.

«Алкоголь — не альтернатива инсулину или таблетке, он не лечит диабет, а вот к тяжёлым гипогликемиям приводить может из-за торможения глюконеогенеза в печени. Важно соблюдать меру и правильно восполнять углеводы при употреблении алкогольных напитков», — подытожила эксперт.

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