Как сохранить фигуру в отпуске с системой all inclusive

Отпуск с системой all inclusive кажется настоящим подарком: не нужно думать о готовке, искать рестораны и ограничивать себя в выборе блюд. Перед глазами появляются столы с закусками, десертами, фруктами и напитками, а привычный режим питания легко меняется. Поэтому после возвращения домой многие замечают прибавку на весах.

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Однако отдых с обилием вкусных блюд, от которых разбегаются глаза, не обязательно должен отражаться на фигуре. Достаточно соблюдать несколько принципов, которые позволят наслаждаться путешествием, пробовать местную кухню и при этом сохранять привычное самочувствие.

Почему в отпуске легко набрать вес

Главная причина лишних килограммов после поездки — не отдельные блюда, а изменение привычек. На отдыхе мы позже ложимся спать, чаще едим вне основного времени, меньше двигаемся и позволяем себе больше сладкого и алкоголя. Дополнительным фактором становится ощущение, что раз питание уже оплачено, нужно попробовать все доступные блюда.

Шведский стол специально устроен так, чтобы привлекать внимание разнообразием. Большое количество вариантов может привести к тому, что человек набирает еду не из-за голода, а из желания попробовать каждое блюдо. Чтобы избежать переедания, перед первым приемом пищи стоит спокойно оценить ассортимент. Сначала лучше пройти вдоль всех зон с едой, выбрать действительно интересные позиции и только потом собирать тарелку.

Как правильно питаться за шведским столом

Первое правило — не приходить в ресторан сильно голодным. После длительного перерыва между приемами пищи сложнее контролировать объем порции: хочется взять сразу несколько блюд и съесть больше необходимого.

Начинать прием пищи лучше с овощей и зелени. Клетчатка создает ощущение наполненности и позволяет быстрее почувствовать насыщение. Затем можно добавить источник белка: рыбу, мясо, птицу, яйца, морепродукты или творожные продукты. Гарнир из риса, картофеля, пасты или других углеводных продуктов лучше оставить в меньшем количестве.

Размер тарелки тоже имеет значение. Если есть возможность, выбирайте небольшую посуду: на ней порция выглядит объемнее, а вероятность положить слишком много еды снижается. При этом не стоит превращать каждый прием пищи в строгий контроль калорий. Отпуск предполагает удовольствие, поэтому любимые блюда можно включать в рацион, если соблюдать умеренность.

С десертами действует похожий принцип. Вместо того чтобы пробовать несколько пирожных за один раз, выберите то, которое вам точно хочется попробовать. Если хочется местной выпечки или необычного сладкого блюда, лучше съесть небольшую порцию и сделать это осознанно, наслаждаясь вкусом.

Напитки, которые незаметно добавляют калории

Во время отдыха большое количество лишних калорий часто приходит именно с напитками. Сладкие газированные напитки, пакетированные соки, холодные чаи и коктейли содержат много сахара, но при этом плохо утоляют голод и жажду. Они так и называются — жидкие калории (подробнее о них мы рассказывали здесь).

В жарком климате особенно важно следить за количеством воды. Организм может воспринимать недостаток жидкости как желание перекусить, поэтому начинать день стоит со стакана воды и держать бутылку рядом во время прогулок, отдыха у бассейна или поездок.

Алкоголь тоже влияет на вес, поскольку содержит калории и часто сопровождается дополнительными закусками. Если хочется выпить, лучше выбирать сухое вино или ограничиваться одним напитком во время приема пищи. После алкоголя полезно выпивать воду, чтобы поддерживать водный баланс.

Движение помогает сохранить привычную форму

Отпуск не требует ежедневных интенсивных тренировок, однако полностью отказываться от активности тоже не стоит. Даже обычные прогулки позволяют поддерживать привычный уровень нагрузки.

Используйте возможности самого отдыха: плавайте в море или бассейне, гуляйте по новым местам, участвуйте в активностях отеля, играйте в волейбол или отправляйтесь на экскурсии пешком. Плавание в течение получаса хорошо нагружает мышцы всего тела, а прогулки помогают компенсировать более калорийное питание.

Если хочется сохранить тренировочный режим, достаточно короткого комплекса в номере или фитнес-зале. Несколько подходов приседаний, выпадов, планки, отжиманий и упражнений для ягодиц займут немного времени, но помогут поддерживать тонус.

Как избежать переедания от скуки

В некоторых отелях ресторан становится одним из главных развлечений: между завтраком, обедом и ужином легко начать искать повод снова зайти за едой. Чтобы этого не происходило, заранее планируйте отдых.

Экскурсии, прогулки, занятия спортом, вечерние мероприятия, знакомство с культурой нового места помогают наполнить день впечатлениями. Когда путешествие состоит из разных активностей, еда перестает быть главным событием дня.

Также не стоит проводить весь отпуск без отдыха для нервной системы. Насыщенная программа может утомлять, поэтому оставляйте время для спокойных занятий: массажа, посещения спа-зоны, чтения или просто расслабления у моря.

Что делать после возвращения домой

Если после отпуска вес увеличился на несколько килограммов, не стоит сразу садиться на строгую диету. Часть прибавки часто связана с задержкой жидкости из-за соленой еды, алкоголя, изменения режима и длительного перелета.

После возвращения достаточно постепенно вернуться к привычному питанию: пить достаточно воды, добавить больше овощей, уменьшить количество сладких напитков и десертов, восстановить обычную физическую активность. Организму потребуется немного времени, чтобы адаптироваться к привычному распорядку.

Отпуск создан для восстановления, новых впечатлений и удовольствия. Система all inclusive не является причиной обязательного набора веса. Все зависит от того, насколько внимательно вы относитесь к своим привычкам. Если сочетать разумный выбор еды, движение и полноценный отдых, после поездки домой можно привезти только приятные воспоминания.