Репродуктолог ответил, можно ли пить кофе при планировании беременности

Многим трудно представить свой день без чашки ароматного кофе. Однако бытует мнение, что женщинам стоит отказаться от любимого напитка, если они планируют беременность. Так ли это, рассказала «Вечерней Москве» врач-репродуктолог Ольга Жалкина.

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Современные исследования не подтверждают, что умеренное потребление кофеина снижает вероятность зачатия у женщин или ухудшает фертильность мужчин. Но есть нюансы, о которых важно знать.

Кофе и фертильность

С точки зрения современной медицины кофе не считается причиной женского бесплодия. Это подтверждает мета-анализ 47 исследований, который не выявил связи между употреблением кофеина и временем наступления беременности.

При этом иногда ссылаются на исследование 1988 года, которое показало, что у женщин, которые выпивали больше одной чашки кофе в день, шансы на зачатие в течение одного менструального цикла были вдвое ниже. Однако эта работа не учитывала множество факторов, а более поздние исследования эти выводы не подтвердили.

Умеренное потребление кофе не считается фактором, который снижает вероятность зачатия — ни у женщин, ни у мужчин. Под умеренным употреблением обычно считают одну–две чашки кофе в день. Однако после наступления беременности рекомендации меняются.

Кофе и беременность

Во время беременности и на этапе ее планирования ВОЗ и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов рекомендуют ограничить потребление кофеина до 200 миллиграммов в сутки. Большие дозы кофеина могут повышать риск самопроизвольного выкидыша. По данным мета-анализа 2017 года, около трех чашек кофе в день связаны с повышением этого риска на 37 процентов, а около шести чашек — больше, чем в два раза.

Поэтому лучше ограничить кофеин еще на этапе планирования. Ведь в первые недели беременности женщина часто еще не знает, что ждет ребенка, а именно этот период чаще всего изучали в исследованиях.

Злоупотреблять не стоит и мужчинам. Высокие дозы кофеина — больше шести чашек в день — могут влиять на качество спермы. Например, снижать ее объем и количество сперматозоидов, а также повреждать ДНК сперматозоидов.

Сколько кофе можно пить при планировании беременности

Женщинам при планировании беременности или во время нее можно до 200 миллиграммов кофеина в день — это примерно одна–две чашки кофе. Около трех чашек в день исследования связывают с повышением риска выкидыша, шесть чашек и более — с еще более высоким риском.

Мужчинам на этапе планирования ребенка рекомендуется не более двух–трех чашкек кофе в день. Больше шести чашек кофе в день и регулярное употребление энергетиков и сладких кофеиносодержащих напитков могут ухудшать качество спермы.

Важно помнить, что все эти выводы основаны на наблюдательных исследованиях. Они показывают связь между потреблением кофеина и исходами беременности, но не доказывают, что именно кофеин является причиной этих изменений.

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