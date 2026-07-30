В чем польза потребления большого количества клетчатки

Ключевую роль в продолжительности жизни человека играет питание. Для долгой жизни в рацион стоит добавить большое количество клетчатки. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская.

— Если обобщить данные доказательной медицины, рацион для долгой и здоровой жизни должен быть построен так: овощи и фрукты ежедневно, цельнозерновые продукты вместо белой муки и очищенных круп, бобовые как важный источник белка и клетчатки, орехи и семена в умеренном количестве, рыба несколько раз в неделю, если нет противопоказаний, птица, яйца и кисломолочные продукты как часть сбалансированного рациона, красное мясо — умеренно, — перечислила эксперт.

По словам Шаманской, именно такой подход к питанию врачи назначают людям с избыточным весом, сахарный диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Помимо этого, клетчатка необходима для нормального функционирования кишечника. Пищевые волокна, которые содержат овощи и фрукты, не только поддерживают микробиоту желудка, но и повышают чувство сытости. Шаманская посоветовала добавлять овощи, фрукты, ягоды и бобовые в ежедневный рацион, передает RT.

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