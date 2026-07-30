Диетолог посоветовал способ перестать есть по ночам

Американский диетолог, специалист по ожирению Меган Гарсия-Уэбб назвала способ перестать есть поздно вечером и по ночам. Ее рекомендации приводит Yahoo.

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По словам Гарсии-Уэбб, люди объедаются по ночам, потому что мало ели днем или хотят отвлечься от стресса или боли. Чтобы избавиться от этой привычки, она предложила уделять каждому приему пищи в течение дня не менее 15 минут и не допускать перерывов между ними более пяти часов.

«Я заставляю их есть цельные, необработанные продукты, чтобы сигналы, которые они получают от своего организма о чувстве голода и насыщении, были ясными. Продукты с высокой степенью обработки обманывают организм, заставляя его поглощать больше пищи», — объяснила диетолог.

Специалист объяснила, что 15-минутные или более долгие трапезы обеспечивают снижение потребления телом энергии и большее насыщение после еды.

«Нужно стараться есть, ни на что не отвлекаясь, понять, что вы ощущаете физический голод, и удовлетворять его на протяжении всего приема пищи», — говорит врач.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, как справиться с перееданием. Для этого она посоветовала медленно пережевывать пищу.