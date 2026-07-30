Агрессивный яд в домашних бассейнах: врач пояснил, как не отравиться

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил об опасности хлора в бассейнах.

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал, как правильно дезинфицировать воду в бассейнах, чтобы не навредить себе и детям. Как сообщает специалист в своих соцсетях, хлор в правильной концентрации безопасен и убивает бактерии, но как только уровень свободного хлора превышает 0,5 мг/л, он становится агрессивным ядом.

Среди симптомов отравления – резь в глазах, кашель, одышка, горечь во рту, покраснение кожи, головная боль и тошнота. При высокой концентрации паров хлора возможны серьёзные ожоги слизистых, особенно у детей.

При первых симптомах нужно немедленно покинуть бассейн, смыть хлорированную воду пресной, выйти на свежий воздух и пить больше воды. При ухудшении – вызвать скорую.

Для безопасности важно поддерживать уровень хлора 0,3–0,5 мг/л, проверять pH (7,2–7,6), использовать тестеры и специальные средства для детских бассейнов.