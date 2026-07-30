Врач рассказал об ускоряющем старение мозга питании

Один бургер, десерт или порция жареной пищи не приведут к заметному ухудшению памяти, но риск возникает тогда, когда подобная еда становится основой ежедневного рациона, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

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Врач отметил, что наиболее неблагоприятно регулярное употребление ультрапереработанных продуктов: фастфуда, колбас, сосисок, чипсов, сладких напитков, магазинной выпечки, полуфабрикатов и готовых блюд с большим количеством добавок. Он объяснил, что такая пища обычно содержит избыток сахара, соли, насыщенных и трансжиров.

«Мозг стареет не отдельно от всего организма. Питание, которое способствует развитию ожирения, сахарного диабета, повышенного давления и атеросклероза, со временем отражается и на состоянии сосудов головного мозга. Это может проявляться снижением внимания, ухудшением памяти и замедлением скорости мышления. Систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы», — рассказал Исмаилов.

Доктор подчеркнул, что важнее не искать один «запрещенный» продукт, а оценивать весь рацион. Для здоровья мозга полезно, чтобы в нем регулярно присутствовали овощи, зелень, ягоды, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты и орехи, указал эксперт.

Ранее терапевт Мария Лаврухина посоветовала спать в жару под одеялом. По ее мнению, в противном случае головной мозг не сможет переключиться в ночной режим.