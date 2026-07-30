Врач предупредил о бессоннице из-за употребления двух продуктов

Употребление перед сном двух продуктов в качестве перекуса может привести к бессоннице, предупредил эндокринолог Франсиско Росеро. Его слова передает издание El Economista.

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Росеро заявил, что ухудшить сон может употребление молока и цельнозернового печенья. На то, по его словам, есть сразу несколько веских причин.

Во-первых, печенье, даже если оно является цельнозерновым, — это углеводы, пояснил специалист. Молоко, в свою очередь, имеет очень высокий инсулиновый индекс.

Таким образом, у человека, перекусившего этими продуктами, произойдет сильный скачок уровня инсулина в крови, который заблокирует выработку мелатонина — гормона сна, добавил врач.

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