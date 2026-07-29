Чем полезен регулярный секс

Секс может положительно влиять не только на эмоциональное состояние, но и на общее самочувствие. Однако считать его универсальным средством от болезней не стоит. Об этом рассказала врач-гинеколог Анна Никонова.

По словам специалиста, отсутствие регулярной половой жизни само по себе не вызывает миому, эндометриоз, нарушения менструального цикла и другие гинекологические заболевания. Их развитие связано с генетическими особенностями, гормональным фоном и состоянием иммунной системы. Поэтому, как подчеркнула врач, интимная жизнь должна строиться на собственном желании и комфорте, а не на ощущении необходимости.

Никонова отметила, что во время и сразу после близости организм вырабатывает вещества, которые способны снижать чувствительность к боли. По этой причине некоторые люди отмечают облегчение при мигрени или менструальных болях. Кроме того, качественная интимная жизнь нередко способствует более крепкому сну, хотя ученые продолжают изучать природу этой связи.

Еще одним плюсом врач назвала влияние секса на эмоциональное состояние. Он помогает уменьшить уровень тревожности, улучшает настроение и способствует ощущению счастья. При этом по энергозатратам половой акт сопоставим с обычной прогулкой — в среднем организм расходует около 85 килокалорий, что можно считать умеренной физической нагрузкой для сердца и сосудов.

Специалист также подчеркнула, что сексуальная гармония играет важную роль в удовлетворенности отношениями. Кроме того, по данным ряда исследований, в зрелом возрасте регулярная интимная жизнь может быть связана с более медленным снижением когнитивных функций и лучшим сохранением памяти, пишет «Газета.Ru».