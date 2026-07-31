Диетолог рассказал, кому не следует есть чернику

Черника имеет множество полезных для здоровья свойств, однако при некоторых заболеваниях следует с осторожностью употреблять эту ягоду в пищу. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

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Врач отметил, что чернику не рекомендуется есть людям с индивидуальной непереносимостью, если может возникнуть аллергическая реакция. Также осторожно к употреблению ягоды нужно отнестись при гиперацидном гастрите и язвенной болезни. Кроме того, в чернике содержится витамин К, поэтому ягода не рекомендуется при повышенной свертываемости крови.

Специалист подчеркнул, что большие порции черники могут повысить уровень сахара в крови, поэтому при сахарном диабете необходимо ограничить употребление ягоды.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста