В Подмосковье более 25 тыс. жителей получили высокотехнологичную медпомощь

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Высокотехнологичную медицинскую помощь по полису ОМС в Московской области за первое полугодие 2026 года получили более 25 тыс. пациентов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

"Высокотехнологичная медицинская помощь позволяет успешно лечить различные заболевания и проводить сложные операции. За шесть месяцев этого года такой вид лечения получили 25,3 тыс. жителей Подмосковья. Это и взрослые, и дети, которым выполнены вмешательства по самым разным профилям", - сказал он.

В Минздраве Подмосковья отметили, что высокотехнологичная медицинская помощь предоставляется бесплатно по полису ОМС. Решение о ее назначении принимает врачебная комиссия медицинской организации на основании результатов обследования и медицинских показаний. Такие вмешательства выполняются в 38 медицинских организациях региона.

"В Московской области высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по 14 направлениям, среди которых сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, онкология, урология, офтальмология, акушерство и гинекология и другие", - добавили в пресс-службе министерства.