С какими лекарствами нельзя употреблять травяные чаи

Многие выпивают чашку ромашкового чая перед сном. Однако не все знают, что травяные сборы не сочетаются с рядом лекарственных средств. Кому следует отказаться от чашки ромашкового чая на ночь, рассказала диетолог Наталья Павлюк.

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— Кроме травяного чая, у нас есть еще, например, иван-чай. Но он, к сожалению, мало исследован. Главная опасность кроется не в самих травах, а в их взаимодействии с лекарственными препаратами. Эта проблема особенно актуальна для людей с хроническими заболеваниями и пожилых, — подчеркнула эксперт.

По словам Павлюк, не стоит рассматривать чай как безобидный напиток. Он является биологически активным продуктом. Диетолог посоветовала людям, которые регулярно принимают большое количество лекарства, полностью исключить употребление травяных сборов, передает «Радио 1».

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