Хирург рассказал, как сохранить здоровье ног летом

В жаркие месяцы возрастает риск травм и инфекций стоп. Даже обычные мозоли могут привести к серьёзным осложнениям, если не уделять им должного внимания. Хирург Денис Елисеев в интервью для 450media.ru поделился ценными советами по сохранению здоровья ног в летний период.

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Специалист подчеркнул, что проблемы со стопами не зависят от времени года, они просто проявляются в разной степени. Среди наиболее распространённых проблем — вросшие ногти, мозоли, бородавки и травмы. Он отметил, что ношение каблуков увеличивает риск деформации стопы, так как при этом человек встаёт на цыпочки. Это приводит к смещению веса тела на переднюю часть стопы, что может вызвать поперечное плоскостопие.

Хирург объяснил, что неправильная постановка стопы из-за каблуков может привести к смещению мышечного скелета и внутренних органов. Мозоли, которые образуются в местах точечной перегрузки, являются защитной реакцией кожи. Однако перегрузка стопы может быть вызвана не только ношением неудобной обуви, но и чрезмерным трением пемзой.

Особое внимание хирург уделил вопросу правильного подбора обуви. Он подчеркнул, что обувь должна быть подходящего размера, формы и соответствовать стопе. Слишком большая или слишком маленькая обувь может вызвать дискомфорт и проблемы со здоровьем ног.