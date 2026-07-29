Звезда «Универа» раскрыла, как поддерживает фигуру

Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как поддерживает фигуру в форме.

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Наталья Рудова предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из фанаток спросила, как актриса остается стройной. Артистка призналась, что ест до четырех часов вечера.

«Не ем после четырех, мне подходит. Если хочу, раз в неделю могу поужинать. Спорт три раза в неделю», — ответила знаменитость.

5 июля Рудова устроила фотосессию у бассейна во время отдыха в Турции. Актриса позировала в черном блестящем комплекте, который состоял из топа с декольте и ультракороткой юбки. Артистка предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого звезда сериала «Универ» пришла на церемонию вручения премии АПКиТ, которая состоялась в Москве. Актриса вышла в свет в белом топе, который дополнила жакетом в тон, черными брюками в классическом стиле и клатчем. Артистка позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с тенями тенями, розовыми румянами и помадой.