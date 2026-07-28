Как бедность убивает мозг и провоцирует раннюю деменцию

Масштабное исследование показало, что бедность в молодости разрушает мозг уже к 50 годам. Ученые наблюдали за 2700 людьми на протяжении всей их жизни и установили, что постоянная нехватка денег приводит к физическому сокращению объема мозга и резкому снижению умственных способностей. Постоянные переживания из-за финансов и хронический стресс постепенно истощают ресурсы мозга и повышают риск возрастных когнитивных изменений и преждевременной деменции. При этом кратковременные денежные неурядицы оказались менее опасны, чем многолетний низкий доход. Действительно ли жизнь в бедности убивает мозг и как можно от этого защититься, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

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Как бедность и стресс влияют на мозг

По словам врача-невролога Рустема Гайфутдинова, стресс на каждого человека влияет индивидуально, но он всегда мобилизует силы. И если эта мобилизация длится слишком долго, организм просто сгорает.

— Мозг страдает одним из первых: нарушается кровоснабжение, гибнут нейронные связи, что клинически проявляется как ускоренное когнитивное старение, снижение памяти и повышает риск деменции, — рассказал специалист.

При этом он подчеркнул, что сами по себе незначительные стрессы необходимы человеку для выживания: небольшие дозы напряжения держат организм в тонусе.

— Проблемы же возникают там, где встречаются хронический характер стрессовой нагрузки и сниженная способность организма к адаптации, — отметил врач.

В группы риска входят люди:

с наследственной предрасположенностью к снижению когнитивных способностей;

ведущие малоподвижный образ жизни;

с перенесенными поражениями нервной системы;

пожилые;

находящиеся в депрессии.

— Для них даже легкий раздражитель может стать триггером дезадаптации. А когда человек не умеет адаптироваться к стрессу (в том числе из-за финансовых трудностей), ведет нездоровый образ жизни и смотрит на мир пессимистично — ресурсы его мозга истощаются, — пояснил невролог.

Хронический стресс буквально разрушает нервную и иммунную системы и провоцирует старение мозга.

— Например, успешный предприниматель теряет бизнес, впадает в тяжелую депрессию, после чего любая банальная сезонная инфекция провоцирует у него тяжелейшее аутоиммунное поражение головного мозга (энцефалит). То, что для одного является лишь поводом для мимолетной грусти, для уязвимого человека со слабой психикой становится спусковым крючком для тяжелой патологии, — описал Гайфутдинов.

Врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков, также подтвердил, что длительный хронический стресс, в том числе из-за отсутствия финансов, действительно один из главных факторов разрушения здоровья:

— Когда человек годами переживает серьезные жизненные трудности и чувствует собственное бессилие в плане того, чтобы что-либо изменить, это создает колоссальное напряжение. Оно накапливается как в головном мозге, так и на телесном уровне, истощает ресурсы организма и создает благоприятную почву для развития различных заболеваний.

Как предотвратить истощение ресурсов мозга

По мнению невролога, противостоять хроническому стрессу можно только комплексно:

необходимо ежедневно заниматься телом — делать зарядку, ходить, давать мышцам нагрузку;

крайне важны оптимистичный взгляд на жизнь, общение с людьми, объединение по интересам;

нужно учиться перерабатывать внутренний стресс (например, в виде финансовых трудностей) через психологическую работу над собой.

— Это снижает внутреннее напряжение и возвращает организму способность адаптироваться, — заверил собеседник «ВМ».

Психотерапевт же подчеркнул: финансовое положение само по себе не является определяющим фактором благополучия.

— Даже при ограниченных ресурсах человек может сохранять крепкое физическое и ментальное здоровье, если обладает оптимистичным складом характера, — уверен Вилков.

Он считает, что в данном случае ключевую роль играют:

принятие себя и окружающей реальности (человек перестает тратить энергию на борьбу с тем, что пока невозможно изменить);стремление к лучшему (при принятии текущей ситуации сохраняется мотивация постепенно улучшать свою жизнь);способность довольствоваться малым (умение находить радость в доступных вещах снижает общий уровень фрустрации).

— Такой подход позволяет переживать реальность менее болезненно. В результате человек сохраняет стабильность физического, эмоционального и ментального состояния, что дает возможность прожить более счастливую жизнь до глубокой старости, — отметил собеседник «ВМ».

По словам психолога, секрет здоровой и счастливой жизни кроется не в отсутствии финансовых проблем или бесконечном комфорте, а в балансе:

— Необходима здоровая доля напряжения, как интеллектуального, так и волевого, которая заставляет человека развиваться. Но критически важно сочетать это стремление с внутренним принятием жизненных обстоятельств и способностью ценить то, что уже есть. Именно этот баланс между действием и принятием определяет качество психики и долголетие.

«Богатые тоже плачут»

Материальное благополучие — вовсе не панацея от психологических проблем, заверил эксперт. Люди с высоким доходом точно так же страдают неврозами, депрессией и деменцией. Этому способствуют два фактора:

отсутствие «вызовов». Полный комфорт и отсутствие любых стрессов парадоксальным образом приводят к внутреннему дискомфорту. Мозг, который лишен необходимости решать задачи, теряет тонус, что повышает риск депрессии;

интеллектуальный застой. Если человек живет на «автопилоте» и никак не напрягает головной мозг, не обучается новому и не развивает когнитивные навыки, он попадает в зону риска возникновения возрастных когнитивных расстройств, в том числе деменции, а также неврозов.

А финские ученые выявили неочевидный маркер, который указывает на развитие деменции с ранним началом — за 15 лет до постановки диагноза. Речь идет об устойчивом снижении продуктивности на работе. Исследование показало, что за 15 лет до постановки диагноза пациенты зарабатывали на 13,8 тысячи долларов меньше, чем их здоровые коллеги. Действительно ли снижение продуктивности может указывать на деменцию и что делать, когда эффективность труда становится все меньше, выясняла «ВМ».