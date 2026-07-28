Секрет стройного отпуска: как состав тарелки защитит вас от переедания

Белок и клетчатка помогают держать аппетит под контролем даже у шведского стола, отметила эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская. Эксперт рассказала россиянам, как не переесть в отпуске и не привезти домой лишние килограммы.

© Vse42.ru

В беседе с Pravda.Ru Рождественская посоветовала начинать выбор блюд с овощей, зелени и продуктов, богатых белком. По ее словам, такое сочетание надолго сохраняет сытость и снижает тягу к углеводам.

– В вашей тарелке должно быть как можно больше овощей, клетчатки, зеленых листьев различных. Обязательно обращайте внимание на брокколи, цветную капусту, капустные овощи. Очень важно задуматься о белке, – отметила Рождественская.

Получать белок можно из мяса, птицы, рыбы и бобовых, напомнила диетолог. Специалист рекомендует сочетать животные и растительные источники белка примерно поровну, а вот гарниры из риса и макарон лучше сократить.

С фруктами, по мнению эндокринолога, стоит быть аккуратнее. Небольшая порция размером с ладонь принесет пользу: там мощные антиоксиданты. Но большие объемы фруктов и ягод заметно увеличивают поступление фруктозы.

Рождественская также советует не налегать на торты, пирожные и другие продукты с высоким содержанием углеводов. Их избыток, по ее словам, может приводить к задержке жидкости, отекам и росту веса. В отпуске основу рациона лучше делать из овощей, бобовых, мяса, птицы и рыбы.