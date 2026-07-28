Врач назвал полезную для сосудов ягоду

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал полезные свойства черники. О том, какие вещества содержит эта ягода, он рассказал aif.ru.

«В чернике содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным эффектом, препятствуют старению, снижают свободнорадикальное окисление клеток, также поддерживают сосуды», — отметил Поляков. По его словам, регулярное употребление этой ягоды полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог добавил, что черника также содержит много витамина C, который полезен для сосудов и иммунной системы. Кроме того, в этой ягоде есть витамины K и A.

Ранее Поляков назвал максимально допустимое количество сезонных овощей в день. По словам врача, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов.