Диета для глаз: какие продукты надежно защитят зрение после 50 лет

Офтальмолог Мария Левина отметила, что шпинат и рыба помогают сохранить здоровье глаз на долгие годы.

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Шпинат, жирная рыба, морковь и другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов и витаминов помогают поддерживать здоровье глаз после 50 лет. Об этом изданию "Абзац" рассказала офтальмолог Мария Левина.

– Шпинат содержит большое количество лютеина и зеаксантина, которые защищают сетчатку. Также полезна жирная рыба как источник омега-3 жирных кислот. Каротиноидами богаты морковь, красный и желтый перец. Бобовые и печень содержат витамин А, – объяснила медик.

Левина подчеркнула, что полагаться только на правильное питание не стоит – важен комплексный подход. По ее словам, ключевые меры для сохранения зрения включают ежегодные осмотры у офтальмолога, сбалансированный рацион, защиту глаз от ультрафиолета и отказ от вредных привычек.