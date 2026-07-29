Как избавиться от дневной сонливости

Нередко бывает ситуация, когда человек прямо посреди рабочего дня или в другой неудобный момент начинает чувствовать, что его сильно клонит в сон. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала: если нужно срочно вернуть работоспособность в середине дня, помогут физиологические триггеры.

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Один из них — интенсивная гимнастика. Несколько простых упражнений, которые выполнены в быстром темпе с хорошим усилием, разгоняют кровь и бодрят тело.

Также при возможности можно принять контрастный душ. Причем необязательно залезать под воду целиком: если сонливость нахлынула на работе, можно подойти к раковине, подержать кисти рук три секунды под ледяной водой, затем три секунды под максимально горячей, которую терпит кожа. Если повторить эти циклы четыре раза, заканчивая их холодной водой, нервная система взбодрится.

Солнечный свет и короткая прогулка тоже принесут пользу. Достаточно открыть шторы или выйти на улицу без солнцезащитных очков на пять минут. Яркий свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна.

Также Чернышова рекомендует не перебарщивать с кофеином.

— Кофе дает быстрый заряд, но через 30–40 минут наступает «обратная петля»: сосуды расширяются, и сонливость возвращается с удвоенной силой. Одной–двух чашек кофе в день достаточно. Дальнейшее употребление напитка усилит последующую вялость, — пояснила эксперт.

Однако нередко дневная сонливость может быть симптомом более серьезных вещей. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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