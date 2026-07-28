Тайная гимнастика: как худеть в офисе без походов в спортзал

Врач-невролог раскрыл россиянам секрет невидимой тренировки прямо на рабочем месте. Оказалось, что накачать мышцы можно, не вставая со стула.

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Врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с "Радио 1" отметил, что двигаться в течение дня нужно обязательно. Ни для кого не секрет, что ходьба – база для тех, кто надолго зависает за компьютером. Но есть и дополнительный козырь – изометрическая гимнастика. Она помогает тратить калории и поддерживать мышцы в тонусе прямо за столом, причем со стороны почти никто ничего не заметит.

– Внешне вообще почти невозможно заметить, что человек чем-то занимается. А он каждые 40 минут работы сцепил руки, потянул их в стороны. Или ладошками сложил – пытается сжать несуществующую вещь между ладонями, – объяснил специалист.

Простые упражнения, которые можно делать прямо на рабочем месте:

Сцепленные руки: соедините руки и попробуйте развести их в стороны, создавая сопротивление. Это помогает разгрузить мышцы рук и груди.

Давление ладонями: сложите ладони перед грудью и с силой давите ими друг на друга.

Динамика рук: одну руку тяните вверх, другую – вниз, затем меняйте положение. Такая разминка особенно хорошо подходит девушкам.

Подъем тела: упритесь ладонями в сиденье стула и попробуйте чуть приподнять корпус над стулом – это полезно для позвоночника.

Такая разминка развивает мышечную силу. Плюс расходуется довольно много калорий. При этом сам объем мышц не увеличивается, что особенно радует женщин, которым не нравятся выраженные бицепсы и широкие плечи. Двигаться можно и нужно прямо во время работы, без спортзала – хватит стула и 40 минут внимания к себе, пояснил Хорошев.

К активности врач также посоветовал добавить контроль питания. Лучше выбирать средиземноморский или скандинавский принцип "тарелки". Не стоит забывать и про питьевой режим – не менее двух литров воды в день.