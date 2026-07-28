Хирург предупредил об опасности привычки есть семечки с кожурой

Хирург Умнов предупредил об опасности привычки есть семечки с кожурой
Регулярное употребление семечек вместе с шелухой может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Если проглатывать ее в больших количествах, она может механически раздражать слизистую желудка и кишечника - вызывать дискомфорт, а при систематическом подходе способствовать развитию проблем вроде гастрита или синдрома раздраженного кишечника", - сказал эксперт в беседе с "Газетой.Ru".
Кроме того, на поверхности семечек могут оставаться частицы грязи, пыли и остатки средств, которыми обрабатывали растения. Их попадание в организм увеличивает вероятность кишечных расстройств или проникновения нежелательных бактерий. Это особенно опасно для тех, у кого есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.
Умнов рекомендует очищать семечки перед употреблением, но и не паниковать при случайном проглатывании небольшого количества шелухи. Врач также опроверг распространенное мнение о том, что семечки с шелухой ведут к воспалению аппендикса, так как это заболевание развивается по другим причинам.
"Аппендицит возникает из-за закупорки просвета самого аппендикса, но типичные причины не совсем в проглатывании семечек со шкурками, а несколько другие, например, скопление кальцинированных масс (аппендиколит), опухоли, паразиты или разрастание лимфоидной ткани", - пояснил собеседник издания.