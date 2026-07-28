Гинеколог предупредил о факторах, мешающих зачать ребенка

В условиях постоянного напряжения и стресса человеческий организм «отключает» функции, которые не нужны для выживания, в том числе репродуктивную. Ради сбережения жизненных ресурсов у женщин снижается выработка гормонов, которые управляют циклом, прекращается овуляция, а также пропадают менструации. Об этом РИАМО рассказала гинеколог Людмила Рябова.

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Специалист предупредила, что на репродуктивную функцию оказывает влияние не только стресс, но и недостаток питания. Строгие диеты, нехватка жиров и калорий в рационе, а также хаотичные приемы пищи серьезно вредят здоровью. Жировая ткань принимает активное участие в гормональном обмене, поэтому при ее нехватке циклу не на чем держаться.

Другим негативным фактором врач назвала чрезмерные и изнуряющие физические нагрузки, при которых нет качественного восстановления. Тяжелые тренировки, недостаток пищи и сна воспринимаются женским организмом как опасность, на фоне которой блокируется репродуктивная система.

По словам гинеколога, отсутствие менструации является тревожным сигналом, указывающим на гормональный сбой.

«Гормональный сбой бьет по костям, сосудам, психике и, конечно, по фертильности. Хорошая новость в том, что такое состояние во многих случаях обратимо. Нужно снизить уровень стресса, наладить полноценное питание, разумно дозировать нагрузки, восстановить сон. И обязательно прийти к врачу», — отметила эксперт.

Врач-реабилитационной медицины Денис Махонин и акушер-гинеколог Елена Юдина до этого предупреждали, что женский организм начинает работать над рождением будущего ребенка еще задолго до того, как женщина узнает о беременности, поэтому готовиться к этому следует заранее. По их словам, формирование органов и систем плода происходит на самых ранних сроках, когда еще нет ни живота, ни ощущений.