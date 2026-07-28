Определена главная причина «кофейного живота»

В интернете все чаще можно встретить выражение «кофейный живот» — так называют появление жировых отложений в области талии, которое связывают с чрезмерным употреблением кофе. Действительно ли это так, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Русанцова.

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Как отметила врач, сам по себе кофе не откладывает жир на животе. Если бы это было так, подобная проблема возникала бы у каждого любителя этого напитка. На самом деле все гораздо сложнее.

«Кофеин действительно стимулирует выработку кортизола — гормона стресса. У здорового человека это нормальная физиологическая реакция: после чашки кофе уровень кортизола кратковременно повышается, затем возвращается к исходным значениям. Для большинства людей такой эффект не представляет опасности», — объяснила Русанцова.

Проблемы могут возникать тогда, когда кофе сочетается с постоянным недосыпанием, хроническим стрессом, нерегулярным питанием и отсутствием физической активности. В этих условиях уровень кортизола может оставаться повышенным значительно дольше.

«Именно хронически высокий кортизол, а не сам кофеин, способствует накоплению висцерального жира — жировой ткани вокруг внутренних органов, которая чаще всего проявляется увеличением окружности талии», — отметила врач.

Дополнительную роль, по ее словам, играет и то, что кофе многие пьют натощак или заменяют им полноценный завтрак. После временного снижения аппетита часто возникает выраженное чувство голода, из-за чего человек начинает переедать, отдавая предпочтение быстрым углеводам и калорийной пище. В такой ситуации кофе становится лишь одним из факторов, косвенно влияющих на набор веса.

Не стоит забывать и о популярных кофейных напитках. Латте, раф, мокко, фраппе и другие варианты с сиропами, сливками, сахаром или карамелью могут содержать несколько сотен килокалорий в одной порции. При регулярном употреблении именно такие добавки, а не кофеин, способны существенно увеличить суточную калорийность рациона.

Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе — до 3–4 чашек в день при отсутствии противопоказаний — считается безопасным.