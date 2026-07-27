Невролог объяснил, что приводит к инсульту в молодом возрасте

Невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева рассказала, что еще несколько десятилетий назад инсульт считался заболеванием преимущественно пожилых людей, однако сейчас он часто встречается в молодом возрасте. Главные причины этого доктор раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач объяснила, что рост числа инсультов у людей моложе 45 лет во многом связан с образом жизни.

«Одними из главных факторов риска остаются курение и злоупотребление алкоголем. Никотин повреждает сосудистую стенку, провоцирует развитие атеросклероза и делает кровь более вязкой. Алкоголь в больших количествах способен вызывать резкие колебания артериального давления и нарушения сердечного ритма», — предупредила Зинчева.

Другими значимыми факторами доктор назвала ожирение и малоподвижный образ жизни. По ее словам, избыточная масса тела повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета и нарушений липидного обмена, которые постепенно повреждают сосуды. А недостаток физической активности лишь усугубляет ситуацию.

Врач отметила, что не менее серьезным фактором риска является артериальная гипертония. Она подчеркнула, что многие молодые люди даже не подозревают о повышенном давлении, поскольку заболевание нередко протекает бессимптомно. Между тем именно неконтролируемая гипертония значительно повышает вероятность инсульта, добавила Зинчева.

«Важно понимать, что инсульт у молодых людей нередко развивается внезапно, а первые симптомы иногда игнорируются. Внезапная слабость в руке или ноге, асимметрия лица, нарушение речи, резкая потеря зрения или координации требуют немедленного вызова скорой помощи», — отметила невролог.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала, как снизить риск инсульта. По ее словам, в первую очередь нужно уменьшить потребление соли и продуктов, насыщенных трансжирами.