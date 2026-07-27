Как умная супруга снижает риск скоропостижной смерти мужчины на 46%

Такая женщина заботится о здоровье обоих партнёров.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

«Если у мужчины умная и образованная жена, то у него на 46% ниже вероятность скоропостижной смерти. Потому что жена отслеживает не только своё репродуктивное и его репродуктивное, но и его соматическое здоровье. И это международная статистика. То есть наличие брака и наличие мудрой женщины рядом — это защита от смерти».

Ранее Роза Сябитова посоветовала девушкам не выходить замуж «по большой любви».