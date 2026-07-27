«Достаточно стула и 40 минут». Невролог рассказал, как тренироваться в офисе

Врач‑невролог Павел Хорошев рассказал, что при отсутствии возможности посещать спортзал отличным способом поддерживать форму станет изометрическая гимнастика, которую можно выполнять прямо на рабочем месте при сидячей работе. При этом смущать окружающих своими упражнениями не придётся — движения при желании могут быть практически незаметны.

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«Внешне вообще почти невозможно заметить, что человек чем‑то занимается. А он каждые 40 минут работы сцепляет руки, тянет их в стороны. Или складывает ладошки — пытается сжать несуществующую вещь между ладонями», — рассказал Павел Хорошев в беседе с «Радио 1».

Врач назвал несколько популярных упражнений: можно сцепить руки и пытаться развести их, создавая сопротивление; сложить ладони перед грудью и сильно давить ими друг на друга; упереться ладонями в сиденье, как бы приподнимая тело над ним; тянуть одну руку вверх, другую — вниз и наоборот.

Такая тренировка, по мнению специалиста, успешно развивает силу мышц и позволяет сжечь немало калорий. Рассчитывать на рост объёма мышечной массы после таких упражнений не стоит, но для некоторых это только плюс.

«Двигаться можно и нужно без отрыва от работы, и для этого не нужен спортзал — достаточно вашего стула и 40 минут внимания к себе», — объяснил доктор.

Для наилучшего эффекта, отметил Хорошев, важно пить достаточно воды и придерживаться принципов здорового питания.