Доктор высказался о норме потребления воды

Вопреки популярному мифу, взрослому человеку не нужно выпивать 2-2,5 литра чистой воды в день, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

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По словам Вялова, норма потребления воды в день является индивидуальной и зависит от многих факторов: питания человека, уровня его физической активности, состояния здоровья, а также температуры окружающей среды. Более того, стоит учитывать, что жидкость организм получает еще и из продуктов питания, подчеркнул врач.

«Пол-литра воды мы с легкостью получаем из еды. Это же не значит, что надо пить 2,5 литра. Надо вычесть пол-литра, которые мы съели», — пояснил он.

Доктор предупредил, что пить воду через силу не стоит, поскольку из-за этого создается дополнительная нагрузка на почки.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов призвал не злоупотреблять чаем. По его словам, в день можно пить не более трех-пяти чашек этого напитка.