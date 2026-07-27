Врач рассказал, как избавиться от боли и напряжения в шее

К концу дня многие чувствуют, как затекает шея. Это не просто дискомфорт - напряжение в этой зоне может вызывать головную боль, ухудшать зрение и даже слух. Замглавврача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгардт объяснила, почему так происходит и что с этим делать.

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Главная причина - долгое сидение за компьютером. Когда мышцы шеи перенапрягаются, они сдавливают сосуды, в том числе позвоночные артерии, которые питают треть мозга. Отсюда - головокружения, скачки давления, шум в ушах, мушки перед глазами, пояснила она aif.ru. Чтобы не доводить до этого, Энгельгардт советует каждые 45-60 минут делать перерывы и правильно организовать рабочее место.

Как обустроить рабочее место:

Монитор - на уровне глаз, чтобы голова не наклонялась вперед.

Поясница должна быть поддержана (валик, подушка, скатанный плед) - это важно, потому что шея и поясница связаны как пружинка.

Локти - на столе, руки расслаблены.

Ноги - на полу, колени на уровне тазобедренных суставов, стопы на ширине плеч.

Упражнения для шеи:

Повороты головы вправо-влево, вперед (назад - нельзя!). Можно делать лежа.

Круговые движения головой - полукругом, но не запрокидывая голову назад.

Статические упражнения на сопротивление (держать по 6-10 секунд):

Давите лбом на ладони, а ладонями сопротивляйтесь.

То же самое - затылком на ладони.

Сцепите руки под подбородком и давите вниз.

Поворачивайте голову через сопротивление ладони на виске.

Для плеч и лопаток:

Подъемы и круговые движения плечами.

"Крылья ангела": встаньте у стены, прижмитесь затылком, плечами, ягодицами и пятками. Согните руки в локтях и двигайте их вверх-вниз вдоль стены, затем разверните ладони кверху и повторите.

Регулярность - ключ к успеху. Мышцы быстро откликаются, уже через 5-6 занятий будет результат.

Когда срочно к врачу: