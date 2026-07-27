Врач рассказал, как избавиться от боли и напряжения в шее

Врач Энгельгардт рассказала, как избавиться от боли и напряжения в шее
К концу дня многие чувствуют, как затекает шея. Это не просто дискомфорт - напряжение в этой зоне может вызывать головную боль, ухудшать зрение и даже слух. Замглавврача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгардт объяснила, почему так происходит и что с этим делать.
Главная причина - долгое сидение за компьютером. Когда мышцы шеи перенапрягаются, они сдавливают сосуды, в том числе позвоночные артерии, которые питают треть мозга. Отсюда - головокружения, скачки давления, шум в ушах, мушки перед глазами, пояснила она aif.ru. Чтобы не доводить до этого, Энгельгардт советует каждые 45-60 минут делать перерывы и правильно организовать рабочее место.
Как обустроить рабочее место:
- Монитор - на уровне глаз, чтобы голова не наклонялась вперед.
- Поясница должна быть поддержана (валик, подушка, скатанный плед) - это важно, потому что шея и поясница связаны как пружинка.
- Локти - на столе, руки расслаблены.
- Ноги - на полу, колени на уровне тазобедренных суставов, стопы на ширине плеч.
Упражнения для шеи:
- Повороты головы вправо-влево, вперед (назад - нельзя!). Можно делать лежа.
- Круговые движения головой - полукругом, но не запрокидывая голову назад.
Статические упражнения на сопротивление (держать по 6-10 секунд):
- Давите лбом на ладони, а ладонями сопротивляйтесь.
- То же самое - затылком на ладони.
- Сцепите руки под подбородком и давите вниз.
- Поворачивайте голову через сопротивление ладони на виске.
Для плеч и лопаток:
- Подъемы и круговые движения плечами.
- "Крылья ангела": встаньте у стены, прижмитесь затылком, плечами, ягодицами и пятками. Согните руки в локтях и двигайте их вверх-вниз вдоль стены, затем разверните ладони кверху и повторите.
Регулярность - ключ к успеху. Мышцы быстро откликаются, уже через 5-6 занятий будет результат.
Когда срочно к врачу:
- Сильные головокружения (не проходят от разминки).
- Боль после упражнений усиливается, а не проходит.
- Немеют пальцы или слабеют руки - это может быть туннельный синдром или ущемление нерва.
- Боль отдает в левую руку, плечо или лопатку - исключите проблемы с сердцем.