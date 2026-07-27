Врач рассказал, как предотвратить отеки в жару

В жаркую погоду многие стараются пить меньше воды, опасаясь отёков. Это серьёзное заблуждение, заявила NEWS.ru врач Ольга Малиновская. По её словам, обезвоживание, наоборот, усиливает отёчность, а достаточное употребление жидкости помогает её предотвратить.

Большинству людей, за исключением пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью, пить можно и нужно — вода не вызывает отёки, а ослабляет их. Также важно отказаться от солёного, кофеина и алкоголя, избегать долгого пребывания на солнце, носить одежду из натуральных тканей и больше двигаться.

Частые и длительные отёки — повод обратиться к врачу и проверить сердце и почки. Самостоятельно принимать мочегонные или БАДы не стоит: методы борьбы с проблемой должен подбирать специалист.