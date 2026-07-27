Одна банка бодрит, другая — убивает: почему энергетики нельзя мерить «на глазок»

Энергетические напитки часто воспринимаются как быстрый способ повысить работоспособность, справиться с усталостью или сохранить бодрость перед экзаменом, тренировкой либо длительной поездкой. Однако их действие на организм не ограничивается кратковременным уменьшением сонливости.

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В комментарии RuNews24.ru кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Луиза Алиева пояснила, что основным психостимулирующим компонентом большинства энергетиков является кофеин. Дополнительным его источником может быть гуарана. Кроме того, напитки могут содержать сахар или подсластители, таурин, растительные экстракты и другие компоненты. Состав и количество кофеина значительно различаются в зависимости от производителя и объема упаковки, поэтому две банки разных энергетиков могут существенно отличаться по своему действию.

По словам эксперта, кофеин стимулирует центральную нервную систему и повышает активность симпатической нервной системы. После употребления энергетика могут временно учащаться пульс и повышаться артериальное давление. У некоторых людей возникают сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, дрожь, тревожность, головокружение или нарушение сна.

«У большинства здоровых взрослых небольшое количество энергетического напитка не приводит к тяжелым последствиям. Однако понятие «одна банка» не отражает реальную дозу: содержание кофеина в упаковке может различаться в несколько раз. Кроме того, реакция зависит от массы тела, привычки к кофеину, скорости его метаболизма, принимаемых лекарств и сопутствующих заболеваний».

Для здорового взрослого человека разовое поступление до 200 мг кофеина обычно считается уровнем, не вызывающим опасений. Употребление до 400 мг в течение суток также, как правило, не связано с нежелательными последствиями у большинства здоровых взрослых. Однако эти значения не являются рекомендуемой дозой и не гарантируют безопасность для конкретного человека. Следует учитывать кофеин не только из энергетиков, но также из кофе, чая, колы, спортивных добавок и некоторых лекарственных препаратов.

«Повышенная осторожность необходима людям с неконтролируемой артериальной гипертонией, нарушениями сердечного ритма, наследственными заболеваниями, повышающими риск аритмий, кардиомиопатиями, а также пациентам, у которых ранее возникали необъяснимые обмороки. В таких ситуациях энергетик может выступить одним из провоцирующих факторов, хотя тяжелые осложнения встречаются редко и чаще возникают при сочетании нескольких неблагоприятных обстоятельств».

Кардиолог также отмечает, что энергетические напитки не рекомендуются детям и подросткам. Во время беременности необходимо учитывать кофеин из всех продуктов и напитков: его суммарное количество обычно рекомендуют ограничивать 200 мг в сутки. Людям, принимающим препараты, влияющие на частоту сердечных сокращений, артериальное давление или продолжительность интервала QT, целесообразно обсудить употребление энергетиков с врачом.

«Особенно нежелательно сочетание энергетиков с алкоголем. Кофеин может уменьшить сонливость и создать ощущение большей бодрости, однако он не снижает концентрацию алкоголя в крови и не восстанавливает координацию, скорость реакции или способность принимать безопасные решения. Человек может недооценить степень опьянения и выпить больше алкоголя. Такое сочетание также может сопровождаться повышением давления, сердцебиением, нарушением ритма и обезвоживанием».

Чтобы снизить риск, необходимо проверять содержание кофеина на упаковке, не употреблять несколько банок подряд и учитывать другие его источники в течение дня. Энергетик не должен использоваться как замена сну, отдыху или нормальному восстановлению после нагрузки.

Эксперт подчёркивает, что немедленная медицинская помощь необходима, если после употребления энергетика появились боль или выраженное сдавление в груди, обморок, тяжелая одышка, длительное интенсивное сердцебиение, выраженная слабость, спутанность сознания либо внезапные неврологические симптомы. В остальных случаях повторяющиеся сердцебиения или перебои в работе сердца также требуют планового обследования.