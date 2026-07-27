Тело говорит с нами на языке рефлексов, но мы привыкли его перебивать: глушим насморк каплями, стесняемся зевоты, пытаемся остановить рвоту. Что на самом деле происходит в организме в эти секунды и когда вмешательство действительно необходимо?

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Человеческий организм оснащён целым арсеналом встроенных реакций, которые часто воспринимаются как досадная помеха, хотя на деле выполняют роль аварийной сигнализации или системы охлаждения. Как отметил в комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, эти механизмы отточены эволюцией и срабатывают без участия сознания, подчиняясь древним отделам нервной системы, а их игнорирование или насильственное подавление порой обходится дороже, чем сам симптом.

Зевота — непроизвольный глубокий вдох и медленный выдох с широко открытым ртом. Долгое время считалось, что она нужна для обогащения крови кислородом, но современная теория связывает её с терморегуляцией: зевота охлаждает мозг и повышает его работоспособность. Запускается при усталости, скуке или необходимости «встряхнуться». Заразительность зевоты объясняется зеркальными нейронами. Центры регуляции находятся в стволе мозга.

«Зевота полезна, подавлять её не стоит. Если нужно взбодриться, лучше выйти на свежий воздух или умыться холодной водой. Интересно: зевота заразительна для 42–55% людей, но только с пяти-шести лет. По французской поговорке, «один зевнувший заставляет зевнуть семерых». Если на вас пристально смотрят, зевнуть не получится. Первый зевок после болезни — признак преодоления кризиса».

Рвота — сложный рефлекторный акт, форсированное извержение содержимого желудка. Мощный защитный механизм, удаляющий токсины. Рвотный центр в продолговатом мозге активируется сигналами от желудка, вестибулярного аппарата (при укачивании) и высших отделов мозга. Рвота спасает при отравлении, но ведёт к потере жидкости и электролитов.

«Останавливать рвоту при отравлении нельзя — это помешает выведению токсинов. При неукротимой рвоте врачи используют противорвотные препараты. Интересно: после рвоты вода может казаться сладкой — кислота во рту меняет вкусовые ощущения».

Насморк — рефлекторное усиление секреции слизистой носа. Защитный рефлекс: увлажняет и согревает воздух, улавливает пыль и вирусы, выводит избыток слёз. Реагирует на пыль, аллергены, инфекции, холод, резкие запахи. Секреция регулируется вегетативной нервной системой: парасимпатика усиливает, симпатика подавляет. Насморк полезен, но избыточная секреция вызывает дискомфорт и может привести к синуситу или отиту.

«Для облегчения используют сосудосуживающие капли (не более 5–7 дней) или антигистаминные при аллергии. Подавлять насморк без устранения причины неэффективно. Интересно, что за день слизистая вырабатывает до 1–2 литров слизи, большая часть проглатывается незаметно. Острая пища вызывает насморк из-за стимуляции тройничного нерва».

За каждым непроизвольным актом — будь то внезапный вдох, опорожнение желудка или усиленная работа слизистой — стоит точный биологический расчёт, а не случайный сбой. Научиться распознавать язык этих сигналов и не мешать им делать своё дело, вмешиваясь лишь при реальной угрозе истощения, — значит получить в союзники мудрость собственного тела, которая редко ошибается.