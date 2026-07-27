Что может вызывать острую потребность в мясе

Резкое и навязчивое желание съесть какой-то определённый продукт редко оказывается простой прихотью. Подобные сигналы часто свидетельствуют о нехватке каких-то макро- и микроэлементов и витаминов или даже о заболеваниях.

Как предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», если человек испытывает острую потребность в шоколаде и кондитерских изделиях, это может указывать на нехватку белка в рационе.

«При достаточном потреблении белок даёт сытость. При его дефиците человек вскоре после еды снова испытывает голод, и его тянет съесть что-то, что быстро его устранит. Обычно это сладости. Чтобы исправить ситуацию, стоит включить в меню больше рыбы, птицы, творога и яиц», — посоветовала она.

По словам специалиста, острая потребность в красном мясе — говядине или баранине — часто сигнализирует о дефиците железа или белковом голодании.

«Низкий уровень железа ведёт к анемии, симптомами которой становятся бледность, упадок сил и странные вкусовые предпочтения. Постоянная привычка досаливать блюда и любовь к маринадам может говорить о дисбалансе электролитов. С помощью соли организм пытается удержать влагу и восстановить нарушенный водно-солевой баланс», — объяснила собеседница RT.

Внезапная любовь к кислым продуктам, таким как лимоны или квашеная капуста, может свидетельствовать о недостаточной кислотности желудочного сока, добавила она.

«Иногда это становится ранним признаком гастрита с пониженной секрецией. Когда кислоты в организме недостаточно, организм пытается восполнить её извне», — разъяснила врач.

По её мнению, не стоит оставлять эти сигналы без внимания, так как затянувшийся дефицит нутриентов способен спровоцировать серьёзные сбои в работе внутренних органов.

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