Три часа до тромбоза: как авиаперелет разрушает женское здоровье

Перелеты продолжительностью больше трех часов способны повышать риск образования тромбов, особенно у женщин, которые принимают гормональные препараты или используют контрацептивы. Об этом РИАМО рассказала заведующая терапией Юсуповской больницы Элина Аранович.

© Vse42.ru

Кроме новых впечатлений и долгожданного отдыха, авиаперелеты могут принести неприятные сюрпризы. Основная опасность длительных (более 3-х часов) перелетов – это риск тромбообразования. Длительная сидячая поза нарушает отток крови, возникает тяжесть и отеки нижних конечностей, – объяснила Аранович.

По словам врача, заметный застой крови также может возникать в венах малого таза. При этом гормональные колебания или прием контрацептивов значительно увеличивают вероятность образования тромбов. Поэтому во время перелета важно заранее подумать о профилактике: надеть компрессионные чулки и периодически делать небольшую разминку прямо в салоне.

Воздух в самолете часто очень сухой, и это не лучшим образом сказывается на коже, глазах и волосах, поэтому привычный бьюти-уход тоже стоит немного адаптировать. Также нужно пить больше воды и по возможности отказаться от кофе во время полета, посоветовала врач.

Аранович добавила, что из-за перепадов высоты и снижения насыщения крови кислородом самочувствие может ухудшаться у женщин с хроническим дефицитом железа или климактерическим синдромом.