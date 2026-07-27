Терапевт объяснил, что такое холотропное дыхание

Терапевт АО «Медицина» Светлана Каневская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что такое холотропное дыхание. По словам врача, это интенсивная гипервентиляция, при которой человек глубоко дышит в течение долгого времени.

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«Холотропное дыхание используется для вызывания изменённого состояния сознания, обычно в психотерапевтической обстановке. Его предполагаемая ценность заключается не в самом характере дыхания, а в сочетании гипервентиляции, музыки и управляемой эмоциональной обработки», — сказала эксперт.

Углекислый газ регулирует то, насколько легко кислород отдаётся тканям и каков тонус сосудов. Во время холотропного дыхания его уровень снижается. Из-за этого сосуды сужаются, в том числе и в мозге, организм стрессует, и это временно меняет работу мозга и нервной системы. Отсюда возникает изменённое состояние сознания.