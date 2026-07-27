Как избежать проблем со здоровьем, отдыхая и работая летом на даче

Летний отдых на даче может быть источником проблем для здоровья, особенно для людей среднего и пожилого возраста. Поэтому важно соблюдать ряд правил.

«Начните с пищевого режима. Жирное и жареное оставьте на один приём пищи, желательно в первой половине дня. Алкоголь сведите к минимуму - в жару он расширяет сосуды, а затем провоцирует их резкий спазм. Пейте больше чистой воды, ешьте свежие овощи и зелень с грядки», — сообщил «Свободной Прессе» врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

Также очень важно не перенапрягаться.

«Не пытайтесь сделать всё за один выходной. Разбивайте задачи на небольшие блоки: 15 - 20 минут работы, затем отдых в тени. Не поднимайте тяжести выше уровня пояса и всегда держите спину прямой, сгибая колени. Если чувствуете боль в пояснице, шее или за грудиной - немедленно прекращайте работу и отдыхайте. Это не слабость, а сигнал организма, что компенсаторные механизмы исчерпаны. Дача должна приносить радость и успокоение, а не становиться местом для рекордов по выносливости. Тогда и урожай будет в радость, и здоровье останется при вас», - отметил врач.

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