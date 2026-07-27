Мужчинам посоветовали активнее проходить специальную диспансеризацию

Мужчинам стоит активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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По его словам, женщины в этом вопросе гораздо сознательнее, а мужчины пока отстают, пишет РИА Новости.

Пройти ее можно в рамках обычной диспансеризации - бесплатно по полису ОМС. Она доступна и женщинам, и мужчинам от 18 до 49 лет. Процедура включает осмотр врача, анализы и инструментальные исследования. В год можно пройти один раз.