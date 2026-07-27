Россиянам рассказали, сколько времени должно проходить между приемами пищи

Для здорового человека с нормальным пищевым поведением период между приемами пищи определяется по физическому голоду, без привязки к строгому отрезку времени. В среднем это три-четыре часа, в зависимости от активности, состава предыдущего приема пищи и других индивидуальных факторов. Но при РПП картина иная, и человек пытается соблюдать строгие промежутки времени, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

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«Любое расстройство — будь то анорексия, булимия или компульсивное переедание — отчаянно нуждается в правилах. Правила снижают тревогу. Когда мир внутри хаотичен, внешний режим становится спасательным кругом. И вот тут появляются популярные тренды: интервальное голодание 16:8, метод "окна", правило "не перекусывать, чтобы не сбить аппетит"», — объяснила доктор.

Часто люди с РПП совершают три ошибки при соблюдении интервалов между приемами пищи. Первая — подавление сигналов голода ради «нужного часа».

«Пациент поел в 12:00, а в 14:30 почувствовал урчание в животе. Но в его голове программа: "перерыв должен быть четыре часа. Еще рано. Потерпи". Чем это заканчивается? К 15:30 он уже не просто голоден — он в состоянии пищевой ярости. Контроль слетает, и вместо запланированного йогурта он сметает пачку печенья. Итог: вина, срыв, ощущение, что "я слабак". Если вы хотите есть через 2,5 часа — значит, вашему организму это нужно прямо сейчас. Поешьте. Легкий перекус не разрушит режим, зато предотвратит переедание», — рассказала врач.

Вторая ошибка, по словам Шаховой, — запрет на перекусы между основными приемами пищи. Особенно часто это встречается у пациентов с анорексией и орторексией (одержимость «правильным» питанием). Третья ошибка — интервальное голодание как маскировка РПП.