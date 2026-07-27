Диетолог рассказал, как не переесть за шведским столом

На отдыхе во многих отелях предусмотрена система шведского стола: блюда выставляют на общий стол, а гости сами выбирают, что именно они хотят съесть. По словам врача — диетолога-эндокринолога «СМ-Клиники», кандидата медицинских наук Оксаны Михалевой, избежать переедания позволит специальный «метод тарелки».

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«Половину тарелки должны занимать овощи. Оставшуюся часть делят пополам между белковыми продуктами и сложными углеводами. Такой подход помогает контролировать размер порций. Человек быстрее чувствует насыщение», — объяснила специалист.

Помимо этого, избежать тяжести в желудке после еды позволит медленное пережевывание пищи. По словам врача, для формирования чувства насыщения должно пройти около 20 минут.

Михалева также посоветовала оставлять сладкое на завершение трапезы, поскольку простые углеводы дают кратковременное чувство сытости и могут быстро вернуть аппетит, передает Life.ru.

Летом в кафе лучше брать блюда, которые готовят при клиенте. В жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным и может привести к отравлению. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, от каких блюд лучше отказаться при посещении кафе в летнюю жару.