Стоматолог рассказал, когда боль после лечения зуба — норма

Стоматолог Максим Лабухин рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», когда боль после лечения зуба — норма. Врач объяснил, что после хирургического вмешательства развивается воспалительный процесс — это естественная реакция организма на травму кости и десны. Поэтому боль в области удаления зуба нормальна. Обычно она появляется через 1,5–2 часа после того, как пройдёт действие анестезии.

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«Умеренно ноющее и ноющее болезненное состояние обычно может продолжаться до пяти дней. В это время может наблюдаться небольшое повышение температуры тела, отёк десен, иногда течение сукровицы из лунки», — сказал Лабухин.

Обычно интенсивная боль стихает через 2–3 дня. Остаточная болезненность при надавливании может сохраняться до 1–2 недель, особенно после удаления «восьмёрок».