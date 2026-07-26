Эксперты из института долголетия объяснили, чем важен разнообразный рацион
Даже если ваш рацион состоит только из полезных продуктов, это не означает, что он полностью обеспечивает потребности организма. Для здоровья важно не только качество питания, но и его разнообразие. Об этом предупредили в Институте биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Петровского в МАХ-канале.
Каждый овощ, фрукт, ягода, крупа, бобовое, орех или зелень содержит собственный набор пищевых волокон, полифенолов, витаминов и других биоактивных веществ. И они нужны не только для насыщения организма, снабжения его энергией.
«Большинство пищевых волокон и полифенолов практически не перевариваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Они достигают толстого кишечника и становятся пищей для кишечной микробиоты. Чем разнообразнее растительная часть рациона, тем более разнообразное "меню" получают микроорганизмы, обитающие в нашем кишечнике», — пояснили эксперты института.
Чем разнообразнее растительная часть нашей ежедневной еды, тем больше вариантов сформировать здоровую и многообразную микрофлору.
«Разные бактерии специализируются на переработке разных веществ. Одни лучше используют пищевые волокна овса, другие — бобовых, третьи — яблок, ягод или капусты. Поэтому разнообразный рацион позволяет поддерживать большее количество различных микроорганизмов», — пояснили ученые.
Поэтому однообразный рацион — это плохая стратегия. Если годами употреблять практически один и тот же набор продуктов, разнообразие кишечной микробиоты постепенно сокращается, а это влияет и на наш иммунитет, и на другие показатели здоровья. Более разнообразное питание, наоборот, помогает поддерживать богатое микробное сообщество и улучшать здоровье.
Почему это важно? Многочисленные исследования подтверждают: разнообразная микробиота обеспечивает лучший обмен веществ, более низкий уровень хронического воспаления, нормальную работу иммунной системы — а все вместе дает большую устойчивость организма к неблагоприятным факторам.
«Во многом это объясняется тем, что бактерии вырабатывают различные полезные метаболиты, например, короткоцепочечные жирные кислоты. Они поддерживают кишечный барьер и участвуют в регуляции иммунной системы и обменных процессов», — отмечают ученые.
Конкретные рекомендации
Что можно сделать уже сегодня? Эксперты предлагают активно разнообразить растительные продукты в ежедневном меню. Полезным ориентиром считается правило "30 разных растительных продуктов в неделю". В "зачет" идут не только овощи и фрукты, но и ягоды, зелень, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена, грибы, ферментированные овощи и даже специи.
Причем задача не такая и сложная: например, разные виды фасоли или капусты учитываются как разные растения.
«Не увеличивайте количество клетчатки слишком резко. Сегодня многие стараются есть больше продуктов, богатых пищевыми волокнами, и это действительно полезная привычка. Однако если рацион долгое время был однообразным и содержал мало клетчатки, кишечной микробиоте требуется время, чтобы адаптироваться к новым источникам питания. Поэтому новые продукты лучше вводить постепенно, одновременно увеличивая количество воды. Это помогает снизить вероятность вздутия, повышенного газообразования и другого дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта», — советуют эксперты по здоровому долголетию.